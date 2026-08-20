KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından düzenlenecek bilimsel panel, 21 Ağustos Cuma günü Girne’de gerçekleştirilecek. Panele On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi de davet edildi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede bilimsel veriler ışığında yeni risklerin ele alınacağı önemli bir panele ev sahipliği yapacak.

“ESPAD 2026 Araştırma Bulguları ve Yeni Madde Kullanım Eğilimleri” başlığıyla düzenlenecek bilimsel panel, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00-18.00 arasında Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel Marina’da gerçekleştirilecek.

Panelde, 2025-2026 döneminde yürütülen Avrupa Alkol ve Diğer Uyuşturucular Okul Araştırması Projesi (ESPAD) kapsamında elde edilen bulgular, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenciler arasında madde kullanım eğilimleri ve yeni madde kullanımındaki gelişmeler ele alınacak.

Program kapsamında ayrıca yeni psikoaktif maddeler, yeni sentetik opioidler ve Kuzey Amerika’da ortaya çıkan yeni opioidlerin Avrupa’ya yayılmakta olan kullanımı gibi güncel başlıklar bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek.

Panele Prof. Dr. Dr. Marilyn A. Huestis ve Dr. Michael L. Smith’in yanı sıra KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve ESPAD Proje Koordinatörü Dr. Zafer Bekiroğulları katılacak.

Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, KKTC’de bağımlılıkla mücadelede yalnızca mevcut sorunlara müdahale etmekle yetinmediklerini, gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri bilimsel verilerle önceden görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hatipoğlu, “KKTC’de bağımlılıkla mücadelede yalnızca bugünün sorunlarına müdahale etmeyi değil, yarının risklerini bilimsel verilerle önceden görmeyi hedefliyoruz. Sahadaki deneyimimizi bilim dünyasının gücüyle birleştirerek mücadelemizi daha ileriye taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, ilgili tüm kesimleri 21 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te başlayacak panele davet etti.