Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yerel yönetimlerde demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla iş birliği yapma kararı aldı. İki partinin Parti Meclisleri, Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Değirmenlik-Akıncılar, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz, Mesarya, Dikmen ve Gönyeli-Alayköy belediye başkanlıkları seçimlerinde iş birliği yapılması yönünde karar verdi.

CTP ve TDP tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin yalnızca yerel yönetimlere ilişkin bir seçim iş birliği olmadığı, toplumda giderek güçlenen değişim, uzlaşı ve birlikte yönetim beklentisinin de doğal bir sonucu olduğu belirtildi. İş birliğinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ortaya konulan ortak anlayışın ve iş birliği iradesinin devamı niteliğini taşıdığı kaydedildi.

“İŞ BİRLİĞİMİZİN TEMELİNİ BİRLİKTE YÖNETİM İLKESİ OLUŞTURUYOR”

CTP ve TDP açısından yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten idari yapılar olmadığı, halkın yönetime doğrudan katıldığı, karar süreçlerinin birlikte şekillendirildiği ve yerel demokrasinin hayat bulduğu en önemli yönetim alanlarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle iş birliğinin temelini “birlikte yönetim” ilkesinin oluşturduğu belirtilerek, belediye başkanı, belediye meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve bölge halkının karar süreçlerine etkin biçimde katıldığı bir yerel yönetim kültürünün güçlendirilmesinin ortak hedef olduğu kaydedildi.

Bu yaklaşımın, farklı siyasi görüşlerden ve toplumun tüm kesimlerinden yurttaşları ortak değerler etrafında buluşturmayı ve kapsayıcı, uzlaşıya dayalı bir yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

13 BELEDİYEDE İŞ BİRLİĞİ

Bu anlayış çerçevesinde CTP ve TDP Parti Meclislerinin; Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Değirmenlik-Akıncılar, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz, Mesarya, Dikmen ve Gönyeli-Alayköy belediye başkanlıkları seçimlerinde iş birliği yapma yönünde karar aldığı açıklandı.

Yerel yönetimlerde ortak bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi hedefiyle oluşturulan iş birliğinin, geleceğe ilişkin toplumsal uzlaşı kültürünü güçlendiren, ortak aklı önceleyen ve birlikte üretme iradesini büyüten önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, belediyelerin kaynaklarını etkin, adil ve kamu yararını esas alarak kullanması, karar ve harcamaların denetlenebilir hale getirilmesi, belediye meclislerinin etkinleştirilmesi, halkın bilgiye erişiminin ve karar süreçlerine katılımının güvence altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

“HİZMETLER SİYASİ AİDİYETE GÖRE DEĞİL, İHTİYAÇ VE EŞİTLİK TEMELİNDE SUNULACAK”

CTP ve TDP, yerel yönetimlerde sosyal adaleti gözeten, kentlerin ve bölgelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen, çevreyi ve kamusal alanları koruyan, planlı gelişmeyi esas alan ve her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir belediyecilik anlayışını birlikte geliştireceklerini belirtti.

Hizmetlerin siyasi aidiyete göre değil, ihtiyaç ve eşitlik temelinde sunulduğu; liyakatin, kurumsallığın ve mali disiplinin esas olduğu belediyeler için çalışılacağı kaydedildi.

“BAŞARIYI SADECE SEÇİM KAZANMAKLA ÖLÇMÜYORUZ”

CTP ve TDP olarak yerel yönetimlerde başarıyı yalnızca seçim kazanmakla değil, halkla birlikte yönetmek, güven veren kurumlar yaratmak ve yurttaşların günlük yaşamında somut bir iyileşme sağlamakla ölçtükleri ifade edildi.

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve ortak geleceği birlikte inşa etmeyi hedefleyen bir siyasal kültürün yerelden güçlenmesine katkı koymanın amaçlandığı belirtildi.

CTP ve TDP, iş birliği içerisinde hareket edecekleri tüm belediyelerde katılımcı, çoğulcu, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir yerel yönetimleri güçlendirmek; halkın söz ve karar sahibi olduğu bir belediyecilik kültürünü ileriye taşımak için birlikte çalışacaklarını bildirdi.