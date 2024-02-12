Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, "nitelikli, bilimsel eğitim, laik, demokratik, özgür toplum yapısı, çözüm, barış, insanca yaşam için mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini" belirtti.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Parayla sahte diploma veren üniversiteler ve bundan yararlanan sermaye yanında, siyasiler ve üçlü kararnameyle atananlar, ülkemizde yaratılan düzenin sadece bir parçasıdır” dedi.

“Çıkar uğruna onlarca üniversite açılmasına izin verildiğini, teşvikler, muafiyetler sağlandığını” savunan Eylem, “kalite, eğitim, bilim üretilen kurum anlayışı değil, nicelik, ticari sektör anlayışının ön planda tutulduğunu” kaydetti. Eylem, “Eğitime, sosyal, kültürel yapıya, toplum sağlığı, güvenliğine geri dönüşü olmayan zarar verildiğini ve bunun oldukça büyük olduğunu” ifade etti.

“Kara para, fuhuş, kriminal olaylar, trafik terörü, yolsuzluk, yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş düzeni yaratıldığını ve bu düzenden nemalanıldığını” öne süren Selma Eylem, “kamusal eğitim ve sağlığın gözden çıkarıldığını, halkın fakirleştirildiğini, ülkenin yaşanabilecek bir yer olmaktan her geçen gün daha da fazla uzaklaştırıldığını” savundu.

“Kamusal eğitime yatırım yapılmadığını, okullar dökülürken ilahiyatlar, külliyeler yapıldığını, tarikat, vakıf, dernek örgütlenmelerine göz yumulduğunu” ileri süren Eylem, toplumun geleceğinin bu çerçevede tasarlandığını kaydetti.

“Eşit egemen devlet” ifadesinin hiçbir anlam taşımadığı iddiasında bulunan KTOEÖS Başkanı Eylem, Türkiye’de yapılan atletizm yarışlarına atıfta bulundu. Eylem, “bu düzene ve devamını sağlamaya çalışanlara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini” belirtti.