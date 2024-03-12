İstanbul’da ölümlü kazaya neden oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandı. Talepnamenin 1 hafta içinde ABD'ye iletileceği bildirildi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne yol açan trafik kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olaydan hemen sonra Mısır'a kaçan 17 yaşındaki sürücü ve annesinin daha sonra ABD'ye geçtiği belirlenmişti.

Adalet Bakanlığı kaynakları anne Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırlandığı bilgisini paylaştı. Talepnamenin bir hafta içinde ABD'ye iletileceğini bildirdi.