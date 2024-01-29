Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi kazandı.

PAOK, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu arasında gergin anlar yaşanırken, Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü. İki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliği polis zor yatıştırdı.