Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.