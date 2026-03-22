Fatih'te doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 binada çökme meydana geldi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 binada çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk belirlemelere göre enkaz altında 9 kişinin kaldığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 9 kişi, göçükten çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluştu.

Ekiplerin, enkazdaki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Valisi Gül: 9 kişi yaralı olarak çıkartıldı, çeşitli hastanelere sevk edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından 9 kişinin yaralı kurtarıldığını, enkaz altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların yakınlarıyla görüşen Gül, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gül, olayın ilk anından beri bütün kurumların görevinin başında olduğunu ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ilk andan beri süreci takip ettiğini söyledi.

Vali Gül, "Son durumumuz, 9 kişi yaralı olarak çıkartıldı, bunlar çeşitli hastanelere sevk edildi, hayati tehlikesi olan hiçbir hemşehrimiz şimdilik yok. Tedavi süreçleri devam ediyor, arkadaşlarımız takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Alanda Fatih Kaymakamlığının koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, Kızılay ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kurtarma çalışmasının sürdüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Şimdilik bildiğimiz, 9 kişinin dışında 2 kişinin daha enkaz altında olduğu. Enkazdan hemşehrilerimizi canlı, sağlıklı olarak çıkartmak için bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmak gerekiyor. Aşağısı kalabalık, dolayısıyla biz de burada İBB Başkan Vekilimiz, Fatih Belediye Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber koordinasyon toplantısı için yan tarafa geçtik. Son durumu değerlendireceğiz."

Patlamanın nedeninin daha sonraki süreçte belli olacağını ifade eden Gül, ilk etapta doğal gaz patlaması olduğunun düşünüldüğünü ve yeni bilgiler geldikçe aktaracaklarını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da çöken binalarla ilgili Vali Gül'den bilgi aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı.

Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.

Adalet Bakanı Gürlek: Adli soruşturma başlatılmıştır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Bakan Memişoğlu: Vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, patlamaya bağlı yaşanan bina çökmesinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

İstanbul Sağlık Müdürü Güner: Süreç titizlikle takip edilmektedir

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fatih ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bina çökmesi olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış, toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çöken binalarla ilgili paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kalbimiz ve dualarımız, İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz."

Kaynak: AA