Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin dün akşam ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayıp denize düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada, helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN personeli teknisyen şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni, Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

Katar İçişleri Bakanlığından açıklama

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtilmişti.

Başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkanı Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz."