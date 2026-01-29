Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan "Juju butik" sahibi Fatma Ünal, yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kamuoyunda sahibi olduğu butik sebebiyle "Juju" olarak anılan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal'ın ilk tahkikat (PI) duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edildi.

"Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarını içeren toplam 16 ayrı davadan itham edilen Fatma Ünal'ın bugünkü duruşmasında, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’de görevli meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Bilge Koral tanık olarak dinlendi.

Bugünkü duruşmada Bilge Koral, mahkemeye davayla ilgili 20 emare sundu.

Duruşma, tahkikar memurunun dinlenmesine devam edilmesi için 2 Şubat Pazartesi gününe tehir edildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına Savcı Damla Güçlü ile Fatma Ünal'ı temsilen Avukat Doğa Zeki de hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada Savcı Damla Güçlü'nün tanığı meselenin tahkikat memurluğu görevini yürüten Polis Çavuşu Bilge Koral oldu.

Bilge Koral, 26 Şubat 2024 tarihinde, KTSÜ adına Mehmet Altuntaş tarafından yapılan şikayetin ardından 2021-2022 yılları arasinda üniversitenin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Bölümü'nde hiçbir derse veya sınava katılmayan sanık Fatma Ünal'ın tahriki sonucu kendisine sahte not girişlerinin yapıldığının belirlendiğini söyledi.

Ayrıca Koral, sanığın sahte resmi belge olan yüksek lisans diploması ile not transkripti de temin ettiğini ve adına sahte olarak düzenlenen tezi de üniversitede tedavüle sürdüğünü tespit ettiğini ifade etti.

Bilge Koral, sanık Fatma Ünal'la ilgili yürüttüğü tahkikata ilişkin 20 emareyi de mahkemeye emare sundu.

Yargıç Nuray Necdet, duruşmayı tahkikat memurunun dinlenmesine devam edilmesi için 2 Şubat'a, saat 13.00'e tehir etti