Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Hizmeti Projesi” kapsamında, Sadrazamköy ve Tepebaşı bölgelerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve geleneksel Kıbrıs el sanatlarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında; Sele-sepet-sesta, Koza işi, Karpaz Dokuma Sanatı ve Balık Ağı Örücülüğü alanlarında eğitim alan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, beş yıldır adanın birçok bölgesinde bu projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, kadınların ortaya koyduğu el emeği ve göz nuru ürünlerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, “Hükümetimiz gençlerimizin, kadınlarımızın, özel ihtiyaçlı bireylerin ve yaşlılarımızın her zaman yanındadır. Bu kesimlere yönelik projelerimiz ve desteklerimiz artarak devam edecektir. Kadınlarımıza prim desteğini hiçbir zaman esirgemedik. Çalışma hayatına girdikleri andan itibaren 5 yıl süreyle yüzde 100 prim desteğini bakanlık olarak üstlendik ve üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Bir sonraki projenin Gazimağusa Maraş bölgesinde devam edeceğini açıklayan Hasipoğlu, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Ecevit: “Kadınlarımızın girişimciliğe adım atmaları bizleri gururlandırdı”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise konuşmasında, Lefke’den başlayarak Karpaz bölgesi ve Mesarya’ya uzanan projenin zamanla genişleyerek kadın girişimciliğine doğru evrildiğini ifade etti. Projenin beşinci yılına girdiğini hatırlatan Ecevit, “Özellikle Mesarya bölgesindeki kadınların kendi derneklerini kurmaları ve ardından girişimciliğe adım atmaları bizleri son derece gururlandırdı. Sayın Bakanımızın da katkılarıyla her alanda destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Ecevit, projenin sadece sosyal destek sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Amacımız kadınları evde bırakmak değil; onları iş gücüne katmak, üretken bireyler olarak hayata dahil etmek. Kadınların sosyalleşmesi ve meslek edinmesi toplum için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, projeye katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri verildi.

Dönem boyunca üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi de katılımcılar tarafından gezildi.