“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal, yargılama sürecinde tarafını vekilinin temsil ettiğini, bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir duruşmada verilmiş herhangi bir sözlü ya da yazılı beyan bulunmadığını kaydetti. Ünal, ''Tarafıma atfedilen trol benzeri nitelendirmelerin ise hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır" dedi.

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal, hakkında yer alan haber içerikleri, manşetler ve yapılan yorumlar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Ünal, halen devam eden bir yargı süreci bulunduğunu vurgulayarak, bu nedenle dosya içeriğine, davaya veya yargılamaya ilişkin herhangi bir açıklama ya da değerlendirme yapmasının hukuken mümkün olmadığını kaydetti. Yargılama sürecinde tarafını vekilinin temsil ettiğini ifade eden Ünal, bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir duruşmada kendisi tarafından verilmiş herhangi bir sözlü ya da yazılı beyan bulunmadığını belirtti.

Bu hususun açık olmasına rağmen, çok sayıda basın mensubunun hazır bulunduğu bir duruşmada, yargılama henüz sona ermemişken yapılan ve kamuoyuna servis edilen bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Ünal, dünkü duruşmada kendisine söz hakkı verilmediğini ve herhangi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Dünkü duruşmada “söz hakkını kullandığı” veya “ifade verdiği” yönünde oluşturulan algının gerçeğe aykırı olduğunu vurgulayan Ünal, duruşmada dile getirilen hususların şahsı tarafından mahkemede söylenmiş bir ifade olmadığını, ilk ifade alma sürecinde tutulan kayıtların tanık sıfatıyla mahkemeye aktarılmasından ibaret olduğunu kaydetti. Bu aşamada kendisinden söz alınmadığını, herhangi bir beyanda bulunulmadığını ve herhangi bir itiraz ileri sürülmediğini belirtti.

Tarafı tarafından söylenmemiş beyanlar varmış gibi gösterilerek yapılan yayınların gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma niteliği taşıdığını ifade eden Ünal, söz konusu yayınların dezenformasyon içerdiğini ve hukuki süreci etkilemeye yönelik olduğunu savundu.

Bazı mecralarda kendisine atfedilen “trol” benzeri nitelendirmelerin ise hiçbir somut dayanağı bulunmadığını belirten Ünal, bu yönde herhangi bir söylemi, organizasyonu ya da böyle bir algı oluşturacak faaliyeti olmadığını kaydetti. İnsanların kendisini sevmesi, desteklemesi ve yanında durmasının son derece doğal olduğunu ifade eden Ünal, bu durumun farklı şekillerde yorumlanmasının kamuoyunun takdirine bırakıldığını belirtti.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alanda yer almamasının etik kaygılarla ve yargı sürecinin sağlıklı ilerlemesine zarar vermemek amacıyla alınmış bir tercih olduğunu kaydeden Ünal, buna rağmen duruşma salonunda bulunmayan bazı kişilerin, sanki oradaymışçasına gerçeğe aykırı bilgiler yaymasının ve gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan yayınlar yapmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Ünal, tüm sürecin çok sayıda gazetecinin gözü önünde gerçekleşmiş olmasına rağmen, gerçekte var olmayan bilgilerin varmış gibi hızlı bir şekilde yayılmasının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından endişe verici olduğunu belirtti. Fatma Ünal, yargı sürecinin devam ettiğini ve herkesin yasal haklarını kullanma özgürlüğü bulunduğunu vurguladı.

Ünal, kendisinin de hukuki ve yasal haklarını ilgili mevzuat çerçevesinde kullanacağını kamuoyunun bilgisine sundu.