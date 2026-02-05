Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan "Juju butik" sahibi Fatma Ünal, yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kamuoyunda sahibi olduğu butik sebebiyle "Juju" olarak anılan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal'ın ilk tahkikat (PI) duruşmasında meselenin tahkikatını yürüten Polis Çavuşu Bilger Koral yeniden dinlendi.

"Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarını içeren toplam 16 ayrı davadan itham edilen Fatma Ünal'ın davasında, toplam 41 emare mahkemeye emare sunuldu.

Bugünkü duruşmada Polis Çavuşu Bilger Koral, mahkemede olguları aktarmayı ve sürece ilişkin detayları anlatmayı sürdürdü.

Duruşma 16 Şubat Pazartesi gününe tehir edildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına Savcı Damla Güçlü ile Fatma Ünal'ı temsilen Avukat Doğa Zeki de hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada Polis Çavuşu Bilger Koral, Serdal Gündüz ile Arcan Sığırcı arasında geçen yazışmalarda, sanık Fatma Ünal'ın transkriptinde ilk başta "başarısız" olarak görülen iki dersin, daha sonra "başarılı" olarak değiştirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Koral, okul çalışanı Suna Karadayı'nın kullanımındaki bilgisayarda yapılan incelemede, sanık Fatma Ünal'ın tezinin bulunduğunu da aktardı.

GSM operatörlerinden yapılan araştırmada, sanık Fatma Ünal'ın telefon dökümlerine ulaşıldığını belirten Koral, Ünal'ın toplam 9 kez Serdal Gündüz'le telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Koral, Serdal Gündüz'ün telefon dökümlerinin de incelendiğini belirterek bu sayede Ziya Öztürkler'in 28 Eylül 2022 tarihinde Serdal Gündüz'ü aradığını tespit ettiklerini söyledi.

Koral, Öztürkler'in Serdal Gündüz'ü saat 10.52'de aradığını, yani Serdal Gündüz'ün Gökçe Ünal'a saat 14.18'de yazdığı "Fatma Ünal'ın diploması basıldı mı? Beni çok sıkıştırıyorlar" mesajınından önce bu aramanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca Koral, yine aynı saat öncesinde Öztürkler'in yanı sıra Fatma Ünal'ın da Serdal Gündüz'ü aradığını belirlediklerini aktardı.

Öte yandan Koral, Serdal Gündüz'ün bilgisayarında Ziya Öztürkler'in bir makalesinin de bulunduğunu söyledi.

Polis Çavuşu Bilger Koral'ın şahadetinin tamamlanması üzerine Fatma Ünal'ı temsilen Avukat Doğa Zeki, istintak yapabilmesi için süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yargıç Nuray Necdet ise, duruşmayı 16 Şubat'a tehir etti.