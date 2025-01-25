Teska &Cahit Necipoğlu sponsorluğunda yapılacak Federasyon Kupası kuraları bu sabah sonsor firma yetkililerinin merkezinde çekildi.

Kura çekimine Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, AsBaşkan Ahmet Karaoğlan, AsBaşkan Behzat Özçete, federasyon Basın Sorumlusu Nihat Yılmaz, Teska &Cahit Necipoğlu Ltd Direktmrü Gökhan Necipoğlu kupaya adı verien Cahit Necipoğlu ve kulüp tesmilcileri latıldılar.

Kupada 3 Şubat Pazartesi kadınlar maçları ile organizasyon başlarken, erkeklerde ise maçlar 4veya 5 Şubat tarihinde oynanamaya başlanacak.

Kuralar çekildi.

Teska &Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nde erkeklerde ilk tur eşleşmeleri şöyle oldu:

Gönyeli KoopBank – Soyer Aksu

Cortado Adaspor – Marmara

Base Basketbol – Çetinkaya

Akdeniz Spor Birliği – Caesar Larnaka Gençler Birliği

Kadınlarda ise eşlemeler şöyle oluştu:

Levent – Akdeniz Spor Birliği

Base Basketbol – Larnaka Gençler Birliğ

Karaoğlan: İyi bir birliktelik yakaladık

Basketbol Federasyonu AsBaşkanı Ahmet Karaoğlan kura çekimi öncesinde yaptığı açıklamada, “Teska &Cahit Necipoğlu ile Federasyon Kupasında iş birliği gitmememiz camiamız açısından önemlidir. Basketbolun içinden gelen bir aileyi yeniden camiayla buluşturacak olmamızdan dolayı son derece mutluyuz. Federasyon kupasını kazanacak takım ile lig şampiyonunu Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştıracağız.” açıklamasını yaptı.

Necipoğlu: Basketbola katkı vermek önemli

Sponsor firma direktörü Gökhan Necipoğlu ise kura çekiminde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Basketbolun içinden gelen ve oğlumun da oynadığı bir dala sponsor olmaktan mutluyuz. Basketbolu ailecek seven bir yapımız var. Bu dala yöneticilik de yapan bir olarak Basketbolun toparlanması sürecinde bizim de katkımız olmasından dolayı mutluyuz.” açıklamasını yaptı.

Cahit Necipoğlu: Son derece mutluyuz

Cahit Necipoğlu da söz alarak, “Şirketim ve ben Basketbolda olmaktan dolayı mutluyuz. Kupaya sponsor olmak bizi ailece mutlu etti. Katılan tüm takımlara teşekkür ederim.” dedi.



Kulüplerden de açıklama geldi

Teska - Cahit Necipoğlu ile Federasyon Kupasında mücadele edecek takımların da yetkilileri de söz alarak hem sponsor firmaya hem de Basketbol Federasyonu’na lig öncesi önemli bir organizasyonda yer almalarını sağladıkları için teşekkür etti.