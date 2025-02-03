Teska &Cahit Necipoğlu sponsorluğunda yapılacak Federasyon Kupası’nda kadınlarda maçlar yarın başlıyor.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak olan kadınlar yarı finali kazanacak takımlar finale yükselecek.

Kadınlarda 2 maç

Kupada yarın akşam saat 18.00’de Levent – Akdeniz Spor Birliği saat 18.00’de karşılaşacaklar.

Yarı finalin diğer maçı ise saat 20.00’de İskele Larnaka Gençler Birliği – Base Basketbol mücadele edecekler.

Erkeklerde ilk maçlar 6 Şubat’ta

Teska &Cahit Necipoğlu sponsorluğunda yapılacak Federasyon Kupası’nda erkeklerde ilk tur maçları 6 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 18.00’de Cortado Adaspor – Marmara ve saat 20.00’de de Akdeniz Spor Birliği Caesar Larnaka Gençler Birliği tur atlamak için mücadele edecekler.

Öte yandan kupada finaller Atatürk Spor Salonu’nda 17 Şubat Pazartesi oynanacak.