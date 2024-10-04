UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında konuk ettiği Union SG'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci haftada Twente ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Twente maçın 28. dakikasında Vlap'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe 71. dakikada Dusan Tadic'in şık golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında 24 Ekim tarihinde Manchester United'ı konuk edecek.