Süper Lig’de Galatasaray ile puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir’i konuk etti.

Fenerbahçe, 2 resmi maç kaybını telafi etmek için çıktığı maçta Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe 42. dakikada Edin Dzeko'nun şık vuruşuyla öne geçti.

45+1. dakikada hakem, VAR uyarısı sonrasında Ba'nın Edin Dzeko'ya yaptığı hareket kırmızı kart olarak değerlendirdi.

59. dakikada Piatek fırsatçılığını konuşturarak skora eşitliği getirdi. 74. dakikada Youssef En-Nesyri zor pozisyonda darbeli bir kafa vuruşu yaparak takımını yeniden öne geçirdi. 89. dakikada En-Nesyri, bir kez daha kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Mücadeleyi kazanan Fenerbahçe, puanını 35'e yükseltti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.