Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde 4. Sprint Yarışmaları yapılıyor 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde 4. Sprint Yarışmaları yapılıyor

Fenerbahçe'nin golleri, biri penaltıdan olmak üzere 36 ve 79. dakikalarda Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin'den geldi. Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Nazon ve 90+4'e Talha attı.

Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 72 yaptı ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. 37 puanlı Kayserispor ise 13. basamakta bulunuyor.