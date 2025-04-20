Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri, biri penaltıdan olmak üzere 36 ve 79. dakikalarda Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin'den geldi. Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Nazon ve 90+4'e Talha attı.

Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 72 yaptı ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. 37 puanlı Kayserispor ise 13. basamakta bulunuyor.