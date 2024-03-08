UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti.

RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip baskılı başladı. Söz konusu bölümde rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 20. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra oyun üstünlüğünü de ele geçiren sarı-lacivertliler, top hakimiyetini devre sonuna kadar sürdürdü ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve rakibini kaleden uzak tutmayı başaran Fenerbahçe, 84. dakikada Jayden Oosterwolde'nin hızlı hücumdan bulduğu golle skoru 2-0 öne geçti. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, 90+4. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle sahadan 3-0 galip ayrılarak büyük avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası, 15 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.