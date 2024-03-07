Hentbolda 7-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan maçlarla başladı. Günün ilk maç maçında kadınyar yarı finalinde Esentepe ile Şahlan karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi 33-30 kazanan Esentepe kazandı ve adını finale yazdırdı. Günün diğer maçında ise erkekler yarı finalinde Gençlik Günü ile Taşkınköy kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Gençlik Gücü, sahadan 43-25 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri ile Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ile yönetim kurlu üyeleri, kulüp başkanları ve yöneticileri de maçları birlikte izlediler.