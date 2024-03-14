UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Belçika temsilcisi 68. dakikada Rasmussen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bu sezon 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli takım, Moldova'nın Zimbru ekibini sahasında 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 3-0'lık galibiyet alarak play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-1 kazanırken, deplasmanda da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.