Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanına çıktı. Gol yağmuruna sahne olan müsabaka, Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Kayserispor'un golleri ise 43'te kendi kalesine Alexander Djiku ve 56'da Kolovetsios'tan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 29'a çıkarırken, Kayserispor 12 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.