Kalyon Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında etkili ataklarla gelsede öne geçmeyi başaramadı. 50. dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Boşnak futbolcu Edin Dzeko, bu vuruşu da gole çeviremedi.

Fenerbahçe’nin galibiyet golünü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini zorlanarakta olsa geçmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 20 haftada 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken puanını 53’e yükseltti. Gaziantep FK engelini aşarak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Çıkış arayan Gaziantep ekibi ise ligde oynadığı 20 karşılaşmada 11. mağlubiyetini alarak 21 puanla 15. sırada kaldı.