Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya yükseldi.
Ülker Stadyumu'nda hakem Aleksandar Stavrev yönettiği karşılayı Fenerbahçe, 4-0 kazanarak gruptan çıkmayı başardı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada (k.k.) Dominik Takac, 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.
Fenerbahçe, 12 puanla ve averaj üsütünlüğü ile H Grubu’nu lider tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekiminin sonucunu bekleyecek.