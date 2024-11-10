KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni tamamlandı KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni tamamlandı

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 37. kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. 

Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Galibiyet golleri; 24. dakikada Samet, 54. dakikada Tadic (P), 82. dakikada Amrabat ve 90+4. dakikada Saint-Maximin'den geldi. 
Fenerbahçe maçını kazanarak ikinci sıraya yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Fenerbahçe 26 puana yükseldi. Sivasspor ise 3 maçlık galibiyet serisinin sonunda ilk kez yenildi ve 17 puanda kaldı. 

Amrabat maçta attığı uzak mesafe golüyle birlikte son 3 maçta 3 gol katkısına ulaştı. 

Editör: Kıbrıs Genç Tv