Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 37. kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Galibiyet golleri; 24. dakikada Samet, 54. dakikada Tadic (P), 82. dakikada Amrabat ve 90+4. dakikada Saint-Maximin'den geldi.

Fenerbahçe maçını kazanarak ikinci sıraya yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Fenerbahçe 26 puana yükseldi. Sivasspor ise 3 maçlık galibiyet serisinin sonunda ilk kez yenildi ve 17 puanda kaldı.

Amrabat maçta attığı uzak mesafe golüyle birlikte son 3 maçta 3 gol katkısına ulaştı.