UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe rakibiyle 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin golleri En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek'ten geldi.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ya da Rangers'la eşleşecek.