Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek. Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç ve Sadettin Saran, başkanlık için yarışacak. Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulun ilk günü sona erdi. Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü bugün 11.00'de başladı. Kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.MALİ YÖNDEN İBRA OYLANDI

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Ali Koç ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.BAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Fenerbahçe’de başkanlık için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde yaşananlar şöyle:18.40 | ALİ KOÇ'UN HEDEFİNDE SADETTİN SARAN, TRABZONSPOR VE VETO EDİLEN MADDELER VARDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kürsüden kongre üyelerine yaptığı konuşma şöyle:

"Şahsım ve yönetim kurulum adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle siz değerli kongre üyelerimize Fenerbahçe demokrasisine verdiğiniz katkı için teşekkür ederim. Fenerbahçe demokrasisine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yarın sonuç ne olursa olsun başkanımızın etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Sözlerime Fenerbahçe'mize bugüne kadar hizmet etmiş herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum."

"Görüyorum ki camiamız ciddi anlamda kutuplaşmış. Karaborsa yapan birini oy birliğiyle onaylamamız gerekirken, oy çokluğuyla ihraç ediyoruz; Fenerbahçe Başkanı'na hakaret eden birini korumak için oy kullanıyoruz. Bu, camiamızın özeti. Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu. Yarın ki sandık herhangi bir seçim. Fenerbahçelilerin yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip sonra aday olmayıp artık ayıp olur diye aday olanlar gibi değiliz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, sağlığımızla adayız.

Hepimiz aynı gemideyiz ve hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin her zaman iyi olmasıdır. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçe'nin yüzüne istediğimiz gibi gülmedi. Ne kadar engel çıkarsa çıksın, Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden geri durmadık.

Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemiz'in yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu ne der diye hareket etmedik. Sayın Saran'ın sözlerine geleceğim. Bekara kadın boşamak çok kolaymış!

Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne bahis işiyle, ne de bağlantılı sponsorluklarla anılmasına izin vermedik. Günü kurtarma çabası içinde olmadık ve yarınları kazanmak için çalıştık. Tırnaklarımızla o sıkıntılı günlerden, bugünlere geldik. ‘Ne olacak, ne kıymeti var?’ diyenlere şunu söylüyorum: Fenerbahçe'nin onarım dönemini tamamladık ve artık atılım dönemine geçtik.

11., 12. ve 13. maddenin reddedilmesi, Fenerbahçe'nin önünü kapatmıştır. Sadettin Bey'i aradım, 'katılıyorum ancak ne yapayım' dedi. Bu, 6 farklı kurulda gündem maddesiydi. Birileri tarafından camiamıza zarar verecek bir madde olarak pozisyonlanması akıl alır bir iş değil."

"Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim.

Kötü iş yapmışız 7 senede... 7 senede 287 milyon euro borç ödemenin kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Bankalar Birliği'nden çıkış projesinin bir kıymeti yok. Bağımsız bir Fenerbahçe yaratabilmenin hiçbir kıymeti yok. Düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için kıymeti yok.

Taraftarlarımız yıldız futbolcular görmek istiyor. Piyasa tamamen değişti, eski rakamlar yok. 20-25 milyonlardan kapı açılıyor. Ekonominiz uygun değilse bunu nasıl sürekli hale getirebilirsiniz? Mali gücünüz yoksa futbolda başarılı olamazsınız.

Hiç mi iyi yaptığımız bir iş olmamış? Hakkımızı verecek bir icraatımız olmamış, öyle mi? Peki...

Yasa dışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Fenerbahçe'nin gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuştuk. Fenerbahçe hiç uğramadığı kadar saldırıya uğramaya başladı. Organize kötülük dediğimiz sistemli ve düzenli saldırılar tek bir araca hizmet etmektedir. Böl, parçala, yönet mantığıyla camiamızı bölmeye çalışıyorlar.

Bu camianın başında kim olursa ona güç vermemiz lazım. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere. Aziz Yıldırım'ın, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' söylemi vardı. Doğru söylüyordu neredeyse gidiyordu."

"Sadettin Bey, son haftada 2 maç birdenbire, yine hortladı, devletimizin en tepesindeki kişi bile 'Bu maça bu hakemi, bu VAR hakemini atayacaksınız' diye talimat verse bile MHK başkanı 'Bu iki kişi sorunludur bu camiayla, seçimlere 4 gün kala yollamayalım' demesi gerekirken bu hakemleri önermiştir. Fenerbahçemiz'in şike yaptığını ima eden mekanizma devreye girmiş, 'Başarısızlığınıza bahane arıyorsunuz' demektedir. Çok sayıda Fenerbahçeli buna inandı. Yapıyı deşifre ettik. Yasadışı bahis ettik. Savcılar harekete geçti. Hakemlerin eğitimleri ortaya sızdı. Ne yaptıkları ortaya açıldı.

Aziz Bey'in döneminde 7 senede 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Sadettin Bey sanki yapı yok diyor, sistematik bir şey var diyor, tribünlerden şampiyon olamıyorsunuz, sistematik Alanyaspor maçı diyor. Şöyle bir bakalım; aklı selim Fenerbahçeliler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu kupa şampiyonun müzesinde olur, o kupa da arkamdaki müzede duruyor. Trabzon’a selam olsun! 3 Temmuz üzerinden konuşanlara söylüyorum: Siz 15 Temmuz’un neresindesiniz? Bu örgütün işine gelince 3 Temmuz’dasınız, gelmeyince 15 Temmuz’dasınız. Bir tane delil var, ayak iziniz var, CAS'a yaptığınız müracaat var. Şampiyonluk primini ödememek için CAS'ta yaptığınız savunmada 'Biz şampiyon olmadık' diyorsunuz. 'Bizi UEFA'nın acil kararından girdik Şampiyonlar Ligi'ne' diyorsunuz.

Ülkemizde girilmedik yer bırakmayan terör örgütü, bir tek Fenerbahçe'de duvara toslamıştır. Bizler bu ihanet odakları karşısında tek yumruk olduk. Biz 3 Temmuz'da kumpasçılara boyun eğmedik, FETÖ'yü yendik, ucuz kahramanlık peşindeki kırıntılarına mı boyun eğeceğiz! Trabzon belediye başkanı hakkında 6222'den işlem yapılmıştır.

Ya birlikte başarırız ya da organize kötülüğü sevindiririz. Fenerbahçe, Amerikalıların "survival" dediği var olma sürecini tamamladı. Bugüne kadar hiç şampiyonluk sözü vermemiştim ama artık bu sözü verebiliyoruz. Bu sene şampiyon olacağız!

Spordan gelen bir aday olarak; TFF, FIFA ve UEFA ile temasta olduğunu söyleyen biri olarak, burada başkan olmanıza engel olabilecek bir durumda olduğunuzu biliyorsunuz. Devir işlemleri için neden ağustos ayının sonunu beklediniz? Bu, Fenerbahçe üzerinde oynanan bir kumar değil mi? Hisselerinizi bir çalışanınıza, Saran Holding'in bir kısmını da kızınıza devredeceğinizi söylediniz. Bu durum sorunu aşmıyor, kızınız da sizin bünyenizde çünkü.

Yarın seçildiğinizde pazartesi sabah 9.00'dan itibaren Fenerbahçe'nin geleceğinin başkalarının elinde olacağını biliyorsunuz, bildiğiniz de iyi biliyorum. Biz niye bu riski alıyoruz? Devredip başkan olamamak da haksız bir durum. Bunu da söylüyorum.

Fenerbahçe başkanlığı büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk milyonların onurunu taşımaktır. Bizlerin Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bugünlere gelirken Fenerbahçemiz'i hiç karanlık yollara sokmadık. Başını derde sokacak hiçbir adım atmadık, Fenerbahçe'yi yönetmenin sorumluluğunu taşıyarak bugünlere geldik. Ben sizin durumunuzu değil, Fenerbahçe'nin durumunu düşünmek zorundayım. Rakibimizin bahis reklamıyla mücadele ederken, Fenerbahçe Başkanı bahisten dolayı gündeme gelirse neler olacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz.

Sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ettim, ama Sadettin Bey, siz zaten seçime girmek istemiyordunuz. Geçen yıl girmediniz, sözünüzde durdunuz ve teşekkür ettik. Ben sizi hiç 3 Temmuz’dan dolayı suçlamadım; bunların hiçbirinden haberim yoktu. Fikret Seçen’lerle locada maç seyrettiniz dediniz; bir kanıtınız varsa ortaya koyun. Ben bu FETÖ’cülerle en önde savaştım.

Siz cop yemediniz, gaz yemediniz bu uğurda… Onlara da saygı göstermek lazım. Bunları benim yapmışım gibi anlatmanız ve Fikret Seçen’le locada maç seyrettiniz demeniz… Kusura bakmayın, büyük insafsızlık. Benim dönemimde Fenerbahçe'ye para vermiş kimse parasını geri almamıştır."18.15 | SADETTİN SARAN: "RAKİP OLUNCA MI HAİN OLDUM?"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın kürsüden kongre üyelerine yaptığı konuşma şöyle:

“Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim, rakip olunca mı hain oldum. Ben Fikret Seçen ile Zekeriya Öz'e ifade verirken sizler localarda onlarla maç izliyordunuz.”

"GÜNÜ GELDİĞİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIMA NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM"

"Seçim atmosferinde kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Bu camia birbiriyle değil, rakipleriyle mücadele etmelidir. Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Yarın sandıklarda adım çıkarsa Fenerbahçe'yi tek bir cephe haline getirerek elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Başkanlıkta bir bayrak değişimine ihtiyaç olduğunu düşünerek aday oldum. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için aday oldum. Seçimi kazanırsam günü geldiğinde bu bayrak değişimini en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum"

"GEREKTİĞİ ANDA SAHİBİ OLDUĞUM ŞİRKETİ KAPATIRIM"

Ali Koç'un maddi desteklerini inkar etmek haksızlık olur ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden vereceği paraya bağlı olamaz. Gelelim sanal bayi konusuna. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. 'Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum gelecek' diye korku saldılar. Ben 'bana güvenin, sizi yanıltıyorlar' dedim. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda sahip olduğum şirketi kapatırım. Bunu Fenerbahçe için yaparım ve gözümü dahi kırpmam. Ben Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yapmam. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil ama daha beni tanımadılar."

"7 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN YÖNETİMDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEMEK MACERADIR"

"Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. Bu camianın en büyük hedefi şampiyonluktur. 2018'de değişimin sebebi neydi? 4 yıldır şampiyon olunamamasıydı. Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu tribünleri birlikten, coşkudan uzaklaştırdınız. '3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz' dediniz ama her fırsatta bunu yaptınız. 'Ortak akıl' dediniz ama size öneri sunan kimseyi dinlemediniz. Yıllardır 'yapı yapı' diyerek şampiyonluğa yürüyen takıma ve hocasına bile 'siz olamazsınız' diye inandırdınız. Fenerbahçe için yola çıkan insanlara 'yeni bir macera' diyorsunuz, ben demem. Ben 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."

"ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA ALİ KOÇ İLE KONUŞTUM"

"Alanyaspor maçında bir tiyatro sahnelendi. İsimler değişiyor, operasyonlar değişmiyor. Bu operasyonlar haftalık bir gündem değil, yıllardır süregelen sistematik bir şeydir. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır. Olayın akabinde Ali Koç ile konuşmuş ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu belirttim. Bu kulüp bir kişinin cebine değil, camianın omuzlarına yüklenmeli."

"GELECEĞİ KURTARAN BİR FİNANSAL YAPI İNŞA EDECEĞİZ"

"Fener ol dediniz olduk, Mesut Ol dediniz forma aldık, kombineyi tükettik. Ben fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Planımız programımız hazır. Gayrimenkulden dijitale kapsayan çalışmalar yaptık. Seçimi kazanmam halinde stadımızda kombine sayısı 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin komninesini iptal etmeyeceğiz. Alt yapıda ve üst yapıda daha iyi bir futbol aklı olacağız. Geleceği kurtaran bir finansal yapıyı inşa etmek için geleceğiz."

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK 2027'DE ADAY OLMAYACAĞIM"

"Size söz veriyorum; Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil yok, bayram yok, durmak yok. O şampiyonluk kupasını, yaşayan tüm başkanlarımızla birlikte kaldıracağız. Eğer şampiyon olamazsak 2027'deki olağan kongrede aday olmayacağım. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçim Fenebahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. Sorun da sahada değil yönetim aklındadır."17.40 | Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi. Yapılan sayımın yakın sonuçlanması sebebiyle tekrar sayım yapıldı. Karar alınamadı. 3. kez sayım yapılacak.

Bu gelişme üzerine konuşmak için kürsüye gelen Ali Koç, kongre üyelerinin "istifa" tezahüratlarına maruz kaldı.

Başkan Koç bu tepkilere "Yarın zaten seçim var. İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Müsaadenizle, bitirelim de çıkalım." diyerek yanıt verdi.

Ali Koç "2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir." diye konuştu.

Tribünlerden yuhamaların yükselmesi üzerine Ali Koç "Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki, bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor. Teşekkürler. Şekip Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı

17.21 | Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini, kongreyi takip eden üyelere aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak ise kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Zaman kaybetmemek adına denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması yönündeki önerge, üyelerin oylarına sunuldu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borcunu 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira olarak açıkladı.

Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu.

Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.

15:15 | Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, bir üyenin temlik ve ibrayla ilgili açıklamalarının ardından kürsüye çıktı. Belgü, “Bildiğiniz gibi tüzük değişikliği yaptık ve buna göre artık kulübümüzün mali kongreleri eylül ayında yapılacak. Haziran ayından haziran ayında yapılan kongremiz yerine eylül ayında yapılacak. Nitekim de şu an yapıyoruz. İbralaşma konusundaki sebebi budur. Temlikle ilgili bir uyarıda bulundu kongre üyemiz. Verilen temlik 5 milyar değil 10 milyar liradır. Bunun da sebebi Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Gelirlerimizin yarısı Bankalar Birliği'ne gittiği için mali disiplin sağlanmış, bu borç 69 milyon euroya düşmüş ve bu da 1-2 ay içinde sıfırlanacaktır. Bu temliği Bankalar Birliği'ne giren tüm kulüpler vermiştir.” dedi.12:42 | Fenerbahçe Genel Kurulu'nda üyeler arasında kısa süre bir gerilim yaşandı.12:30 | Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu başkanı Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu üyelere aktardı.

1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu.

Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.11:40 | Burak Kızılhan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaya hazır olduklarını belirtip, “Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe geleceğine kendi iradesiyle karar verecek ve mali özgürlüğüne kavuşacaktır. Kulübümüz ile Emlak Konut GYO ile imzalanan protokol çerçevesinde arsa satışı gelir karşılığı modeliyle Fenerbahçemiz için yeni bir sayfa açılmıştır.” açıklamasında bulundu.11:35 | Kulüple ilgili hukuki konular hakkında bilgi veren Kızılhan, “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek ülke sporundaki adil rekabet mücadelesinde gerekse kulübümüzün haklarını korumak adına camiamız adına en önemli sorumluluklarımızdan birini oluşturuyor. Fenerbahçe hiçbir zaman gayrimeşru gelir kaynaklarına yönelmez, sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez, karaborsa bilet satışlarına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına tanışmaz. Terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez ve lisanssız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz. Asla hakkını yedirmez. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan 3 Temmuz süreci yalnızca bir kumpas değil, Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçen ve Fenerbahçemizi yıkmayı hedefleyen bir organizasyondur. Ancak bizler, camiamızın eşsiz dayanışması ve kongremizin sarsılmaz gücüyle bu sürecin üstesinden geldik. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 3 Temmuz'da uğradımız zararların tazmini için açtığımız davalar sürüyor. Bunlardan bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Bir diğer ise İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığımız tazminat davasıdır. Bu dosyada bilirkişi raporu kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 milyon TL zarara uğradığını dosyaya sunmuştu. Burada da mahkeme görevsizlik kararı vermiştir. Her iki davada da mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtmek istiyorum. Kamuoyunda davaların aleyhimize sonuçlandığına dair bir algı oluşturulmuştur. Artık yargıdan beklentimizin kulübümüzün uğradığı zararların bir an önce giderilmesine yöneliktir. Kulübümüz bu davaları takip etmeye devam edecek.” dedi.11:25 | Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 mali dönemlerine ilişkin faaliyet raporunun okunması için kürsüye çıktı. Kızılhan, “Fenerbahçe kongreleri bu kulübün pusula ve hafızasıdır. Bugün olması gerekeni konuşmakla yetinmeyeceğiz, olacak olanı inşa edeceğiz. Kongre üyelerimiz sadece bu kulüp seçmeni değil kaderini tayin eden iradesidir. Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz adil rekabet, sürdürülebilir başarı, kurumsal güç ve Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda başarı. ”11:15 | Fenerbahçe'de divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Şekip Mosturoğlu konuşmasında, “Bugün icra edeceğimiz genel kurulumuzda saygı ve anlayışla açıklanan hiçbir görüş ötekileştirilemez. Kıymetli üyeler, unutulmamalıdır ki Fenerbahçe Spor Kulübü sadece spor müsabakalarında mücadele eden bir spor kulübü değil, milyonların vicdanını temsil eden bir sosyal toplum kuruluşudur. Bu kurumun büyüklüğü sadece kazandığı şampiynluklarla değil ilkeleriyle, duruşuyla ve adalet anlayışıyla ölçülür. Bu anlayışla toplantımızın karşılıkla sağduyu ve nezaket çerçevesinde ilerleyeceğine yürekten inanıyor, katkı sunacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 11:00 | Fenerbahçe'de olağanüstü seçim genel kurul toplantısı başladı. Kongrede açılış konuşmasın yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin yaptı. Pekin, “Bugün bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçemizin geleceğine karar vermek için bir araya geldik. Fenerbahçemiz yıllarca sadece sahada değil, masada da mücadele etmek zorunda kaldı. Herkes şunu iyi bilsin. Fenerbahçe ne boyun eğer ne de geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayakta kalacaktır. Burada vereceğimiz kararlar, sadece önümüzdeki yılları değil, evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bugün buradan tek bir ses yükselmelidir, birlik beraberlik ve zafer. Tekrar ediyorum, yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi, sarsılmaz birlik ve beraberliği.” dedi.