Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. Slavia Prag, 7. dakikada Chory ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golcüleri maçın dönmesini sağladı. 35. dakikada Dzeko ve 85. dakikada En-Nesyri attıkları gollerle galibiyeti getirdi.
Fenerbahçe'de 41. dakikada sarı kart gören Fred bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertliler puanını 8'e çıkardı. Slavia Prag ise 4 puanda kaldı.
Fenerbahçe, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında Athletic Bilbao ile Kadıköy'de karşılaşacak.