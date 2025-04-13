Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı. 42. dakikada Anderson Talisca frikik vuruşuyla takımını öne geçirdi. 47. dakikada Tadic farkı ikiye çıkardı.
57. dakikada Efkan Bekiroğlu uzak mesafeden sert şutunda Livakovic'i avladı. Maçın 90. dakikasında Tadic uzak mesafeden ayak içi vuruşundaki golüyle skoru tayin etti.
Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada yaptığı faulde son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe’nin zirve takibi sürüyor
Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi.
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