Sanatçı Ferdiye Yurdakul'un mandala eserlerinden oluşan “Hayat Döngüsü” isimli sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yurdakul’un eserlerinden oluşan sergi, Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yolcular tarafından gezilebilecek.

“Hayat Döngüsü” isimli sergisinde yaşamı anlatmaya çalıştığını söyleyen sanatçı Ferdiye Yurdakul, “Eserleri dikkatli incelerseniz, çember şeklindeki yaşam döngüsü sizi içerisine alır. Çünkü, makro ve mikro olarak büyük bir sihri var bu eserlerin. Mandala, sadece bir çizim sanatı değildir” ifadesini kullandı.

Mandalanın bir terapi yöntemi, bir şifa yöntemi, bir meditasyon tekniği olduğunu söyleyen Yurdakul, “Hepimiz birer mandalayız, çünkü yaşıyoruz. Capcanlıyız. Durağan değiliz” ifadesini kullandı.

Ercan Havalimanı’nda sergi açmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yurdakul, bu imkanı veren T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.