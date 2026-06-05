Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Bahar Şenliği, öğrencileri ve gençleri festival atmosferinde buluşturmaya devam ediyor.

Festival kapsamında dün akşam saat 20.00’de Türkiye’nin sevilen genç sanatçılarından Tuana sahne aldı. Kıbrıs’taki ilk konserini veren Tuana, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser boyunca gençler sanatçının parçalarına eşlik ederken, sahnede renkli anlar yaşandı.

Müzik şöleni saat 22.00’de sahneye çıkan Yüksek Sadakat ile devam etti. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde grup, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Festival alanını dolduran müzikseverler, konser boyunca Yüksek Sadakat’ın hit parçalarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

ODTÜ KKK Bahar Şenliği, konserler ve çeşitli etkinliklerle öğrencilere ve ziyaretçilere festival coşkusunu yaşatmayı sürdürüyor.