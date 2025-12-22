Yazar ve şair Feriha Altınok’un yeni kitabının tanıtımı, Lefkoşa’daki Işık Kitabevi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliği, edebiyat çevrelerini ve şiir severleri bir araya getirdi.

Tanıtıma, yazarın dostları, edebiyatçılar ve çok sayıda şiir sever katıldı.

Etkinlikle ilgili olarak Feriha Altınok’un oğlu Hasan Ulaş Altınok, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Altınok, annesinin uzun bir aradan sonra dostlarıyla bir araya geldiğini belirterek, tanıtım gününün aileleri için çok özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Hasan Ulaş Altınok, annesinin tüm sağlık sorunlarına rağmen şiirler okuduğunu, sohbet ettiğini ve mutlu bir gün geçirdiğini vurguladı. Paylaşımında, kitabın hazırlanması ve basılmasına katkı koyan Faize Özdemirciler, Nahide Merlen, Neşe Yaşın ve Tüge Dağaşan’a, editörlüğü üstlenen Ümit İnatçı’ya, ayrıca tanıtıma katılan tüm dostlara ve şiir severlere teşekkür etti.