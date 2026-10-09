Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Karpaz’da yaşananları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettiğini belirterek, çevre koruma adı altında bedelin yalnızca küçük aile işletmelerine ödetilmesini kabul edemeyeceğini ifade etti.

Yıllardır çevrenin korunması için mücadele eden biri olarak hukuksuz yapılaşmayı, doğa tahribatını ve işgalleri savunmasının mümkün olmadığını kaydeden Tel, çevrenin korunması adına küçük aile işletmelerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Mahkeme süreçleri devam ederken söz konusu işletmeleri yerinde ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten Tel, işletmelerin planlama onaylarını, Çevre Koruma Dairesi ve Eski Eserler Dairesi’nin olumlu görüşlerini ve geçerli inşaat ruhsatlarını bizzat gördüğünü kaydetti.

Tel, devletin verdiği izinlere güvenerek yatırım yapan ve yıllardır ailelerinin geçimini bu işletmelerden sağlayan insanların neden yargılandığını sorgulayarak, izinleri veren, görüş bildiren ve imza atan yetkililerin sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Karpaz’daki gelişmelerin yanı sıra ülkenin çevre ve kültürel mirasının korunmasına ilişkin sorunlara da dikkat çeken Tel, “Kaplumbağa koruma sahillerinde kaplumbağalara yer kalmadı! Memlekette devredilmedik orman arazisi bırakılmadı! Kültürel mirasımızın korunması büyük ölçüde UNDP’nin projelerine, hibelerine ve bütçelerine bırakıldı!” ifadelerini kullandı.

Tel, Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve Eski Eserler Dairesi’nin nerede olduğunu sorguladı.

Karpaz’da hiçbir izni, ruhsatı ve hatta resmi kaydı olmadan doğal alanları işgal edenlere karşı neden aynı kararlılığın gösterilmediğini soran Tel, ormanların elden çıkarılması, sahillerin işgal edilmesi ve kültürel mirasın korunmasız bırakılması karşısında yetkililerin tutumunu eleştirdi.

Tel, “Yoksa gücünüz yalnızca yıllardır orada yaşayan, geçimini bu topraklardan sağlayan küçük aile işletmelerine mi yetiyor?” diye sordu.

Hukuka aykırı yapılaşmaya karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Tel, ancak hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini belirtti. Devlet tarafından verilen izinlerin hukuka uygunluğunun tartışılması halinde bu izinleri düzenleyenlerin sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini kaydetti.

Tel, “Karpaz’ı korumak, Karpazlıyı cezalandırmak değildir! Gerçek işgallere sessiz kalıp küçük aile işletmelerine güç göstermek çevre korumacılığı değildir!” ifadelerini kullandı.

Karpaz halkının belirsizlikler, yasaklar ve cezalarla baş başa bırakılmaması gerektiğini belirten Tel, bölge insanının önünü açan, yol gösteren ve geleceğini planlayan bir yönetim anlayışının mümkün olduğunu ifade etti.

Bölge insanının ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlarken Karpaz’ın eşsiz doğasının da korunabileceğini kaydeden Tel, “Karpaz’ın insanını ve doğasını karşı karşıya getirmeden, ikisini birlikte koruyarak geliştirmek mümkündür” dedi.

Tel, yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.