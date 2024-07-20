Azerbaycan Milli Meclisi KKTC KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye gönderdiği mesajla Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.

Feyziyev, mesajında Harekatın hem sahada hem de masada güçlü olmanın önemini gösterdiğine işaret ederek zamanında Rumların Kıbrıs Türklerine karşı ortaya koyduğu planların benzerinin Ermeniler tarafından da Azerbaycan Türkleri için sergilendiğine değindi ve bu planların 202o yılında iflas ettiğini belirtti.

Bütün bunların Türk kimliği ve Türk varlığını hiçe saymanın mümkün olmadığını gösterdiğine değinen Feyziyev, bütün dünyaya da önemli bir mesaj verildiğini kaydetti.

Feyziyev mesajında şunları kaydetti:

“KKTC’ni Türk dünyasından koparmaya çalışanların niyetlerini tarihin tozlu raflarına kaldıran Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıldönümü dolasıyla sizi ve kardeş Kıbrıs Türk halkını , tüm Türk dünyasını tebrik eder, Kıbrıs Türk toprağı olarak kalması uğruna canlarından geçmiş olan aziz şehitlerimizin ruhunu hürmet ve ihtiramla yad ederim”