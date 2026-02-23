Meclis önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Giriş ve çıkışlar kapatılırken, milletvekilleri dahil olmak üzere Meclis’e girişlere izin verilmedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclise girişler vekiller dahil halka, herkese kapatıldı” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi ve halkı eyleme davet etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise Meclis önünde yaptığı açıklamada Fiber Protokolü’ne karşı çıktı. Şahali, “Anayasayı ihlal eden bir anlaşmada ısrar halkla kabul edilemez” dedi.

Fiber Optik Yasa Tasarısı protestosunda konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da polis barikatlarına sert tepki göstererek, “Bu ülkeyi parsel parsel sattılar, halkın malını satamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta da yine Fiber Optik Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde geniş katılımlı bir protesto düzenlenmiş, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tasarının geri çekilmesini talep etmişti. O eylemde de polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştı.