Bakanlar Kurulu, “elzem hizmet olması” nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki grevi 60 gün süreyle erteledi.

Bakanlar Kurulu kararı bugün, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Cumhuriyet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile diğer sendikaların ve Meclis çalışanlarının başlattıkları grevin, hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.