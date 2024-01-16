Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Kızıldeniz, Irak ve Suriye’de olanlar, Gazze'de başlayan savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı sonrasında soruları yanıtladı.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Her iki ülkeye de Filistinlilere ve İsraillilere eşit oranda egemenlik olmadan bu durumun çözülme şansı olmadığını, kalıcı barışın sağlanamayacağını biz ilgili toplumlarda defaatle ifade ettik.

Sadece İsrail'İn menfaatini önceleyen yaklaşımların barış getirmeyeceği görüşünü inkar eden artık kimse yok. Problem bunun nasıl hayata geçeceği ile ilgili.

Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Lübnan'dan başlanması beklenirken başka yerden çıktı.

Kızıldeniz, Irak ve Suriye’de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almaları, Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha da büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalara devam edeceğiz, hem de İsrail'İn yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.