Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde Brüksel’de düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi’nde konuştu.

UAEA ve Belçika'ya doğru bir zamanda yapılan toplantıyı organize ettikleri için teşekkür eden Fidan, "Zirve, sivil nükleer enerjinin geleceği açısından bir dönüm noktası teşkil ediyor." dedi.

Bu vesileyle sivil nükleer enerjinin, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün tasdik edildiğini belirten Fidan, "Türkiye, halihazırda iddialı bir temiz enerjiye geçiş gündemiyle sağlam bir enerji rotası ve kaynak çeşitlendirme stratejisi uyguluyor." ifadelerini kullandı.