Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler'deki "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayriresmi Toplantı"ya ilişkin, “Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi kabul etmemiz söz konusu değil. Mevcut statükonun şu ana kadar Türklerin haklarını hiçe saydığı bir ortamı hazırladığını hep gördük" dedi.

“Biz hiçbir zaman için müzakereden kaçan bir ülke değiliz” diyen Hakan Fidan, “Bu tartışmaya, görüşmelere, diyaloğa devam edeceğiz. Umarım taraflar bugün her iki tarafın da lehine olacak çözümlere ulaşırlar. Bazı senaryolar var, fikirler var aklımızda. Bir önceki toplantıda alınmış bazı kararlar var. Onların takibiyle ilgili tabii ki konuşacağız. Bu toplantıda yeni başka ne türlü kararlar alınabilir, mutabakata varılabilir onları tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayriresmi Toplantı" için bulunduğu New York'ta güncel gelişmelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya yönelik, "Rum ve Türk taraflarının liderleri, garantör devlet olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı ve İngiliz meslektaşımız toplantıya hep beraber iştirak ediyoruz." dedi.

-"Biz oldukça yapıcıyız..."

Toplantını amacının Ada'daki gerçeklere dayalı bir vizyondan hareketle iki toplumun da lehine olacak uluslararası topluma ve bölgeye daha fazla istikrar üretecek bir hal tarzının nasıl mümkün olacağının tartışılması olduğunu söyleyen Fidan, "Biz oldukça yapıcıyız bu konuda. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu çok net. Her zaman için kazan-kazan formülüyle hareket ediyoruz. Karşı tarafa empatimizi hiçbir zaman için eksik etmiyoruz. Ama Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi de kabul etmemiz söz konusu değil. Mevcut statükonun şu ana kadar Türklerin haklarını hiçe saydığı bir ortamı hazırladığını hep gördük." diye konuştu.

Fidan, Birleşmiş Milletler'in (BM) de Türkiye'nin tespitlerini büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman için müzakereden kaçan, konuları medeni bir şekilde, rasyonel bir şekilde, olgun bir şekilde tartışmaktan kaçan ülke değiliz. Bu tartışmaya, görüşmelere, diyaloğa devam edeceğiz. Umarım taraflar bugün her iki tarafın da lehine olacak çözümlere ulaşırlar. Bazı senaryolar var, fikirler var aklımızda. Bir önceki toplantıda alınmış bazı kararlar var. Onların takibiyle ilgili tabii ki konuşacağız. Bu toplantıda yeni başka ne türlü kararlar alınabilir, mutabakata varılabilir onları tartışacağız."