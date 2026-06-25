Yunan Dili Derneği’nin 6 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen yeni yönetim kurulu, 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımında bulundu. Yeni görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur:

Başkan: Ahmet Karagözlü

Asbaşkan (Koordinatör): Çağdaş Polili

Yeldener: Açlık Grevi İddiası Gerçek Değil
Yeldener: Açlık Grevi İddiası Gerçek Değil
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Örgütlenme Sekreteri: Şeniz Edip

Mali İşler Sorumlusu: Arif Malek

Sosyal İşler, Etkinlik ve Proje Sorumlusu: Bahar Yandaş

Basın ve Yayın Sorumlusu: Fatma Tahsin Keleş

Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu: Gizem Kayıkçı

Yedek Üye: Tünay Mertekçi