Yunan Dili Derneği’nin 6 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen yeni yönetim kurulu, 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımında bulundu. Yeni görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur:
Başkan: Ahmet Karagözlü
Asbaşkan (Koordinatör): Çağdaş Polili
Örgütlenme Sekreteri: Şeniz Edip
Mali İşler Sorumlusu: Arif Malek
Sosyal İşler, Etkinlik ve Proje Sorumlusu: Bahar Yandaş
Basın ve Yayın Sorumlusu: Fatma Tahsin Keleş
Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu: Gizem Kayıkçı
Yedek Üye: Tünay Mertekçi