Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediye yetkilileri ile birlikte gerçekleştirilen Londra temaslarının, bölge halkına daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkililerinin Londra’da çeşitli yerel yönetimlerle bir araya gelerek çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Ziyaretlerde halkın yaşam kalitesini artıracak uygulamalar, çevre altyapıları, sosyal projeler ve yerel yönetim modellerinin yerinde incelendiğini kaydetti.

Avrupa Standartlarında Altyapı ve Sosyal Hizmetler

Gerçekleştirilen temaslarda özellikle gençlerin suça yönelmesini önleyecek sosyal projeler, gençlerin topluma kazandırılması, yetişkinlere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve daha güvenli kentler oluşturulmasına yönelik çalışmaların ele alındığını belirten Kırok, Avrupa’daki başarılı uygulamaların detaylı şekilde incelendiğini söyledi.

Planlama, Finans ve Risk Yönetimi Masaya Yatırıldı

Heyetlerin ziyaretleri kapsamında planlama süreçleri, toplumun karar alma mekanizmalarına katılımı, finans yönetimi ve risk yönetimi gibi konularda da kapsamlı görüşmeler yapıldığını aktaran Kırok, yerel yönetimlerin yatırım ve hizmet projelerini nasıl finanse ettiğine ilişkin modellerin değerlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca yerel maliye politikaları, merkezi yönetimlerle yerel yönetimler arasındaki mali ilişkiler ve yatırım kaynaklarının etkin kullanımı konularında da fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

“İzolasyonlara Rağmen Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Başkan Kırok açıklamasında, KKTC’nin karşı karşıya bulunduğu izolasyonlara rağmen uluslararası temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yerel yönetimler düzeyinde gerçekleştirdiğimiz eğitim ve çalışma ziyaretleriyle dünyadaki başarılı uygulamaları yakından takip ediyoruz. Amacımız bölgemize en iyi hizmeti sunmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza çağdaş belediyecilik anlayışıyla hizmet etmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”