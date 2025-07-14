Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ve Türk Devletleri Teşkilatı nezdindeki görüşmeler kapsamında açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, çevre, turizm ve kültür alanlarında KKTC’nin duruşunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye çevresel altyapı desteği kapsamında önemli hibe ve projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Ataoğlu, “Belediyelerimize 1200 adet atık kumbarası, ambalaj toplama araçları, kompost makineleri ve çöp kamyonları hibe ediliyor. Ayrıca, İskele, Lefke ve Geçitkale bölgelerimizde kanalizasyon ve atık su arıtma projeleri başlıyor. Denizlerimizden numune alınarak anında analiz yapacak mobil laboratuvar aracı da Ağustos ayında bakanlığımıza teslim edilecek” dedi.

-“Aynı köklerden geliyoruz, kardeşliğimizi turizmle güçlendireceğiz”

Bakan Ataoğlu, Türkiye ile çevre alanında yürütülen iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Çevreye yapılan her yatırım hem insanımıza hem de geleceğimize verilen değerin göstergesidir. Bizler aynı kökten gelen, aynı tarihi ve kültürel bağları paylaşan iki kardeş halkız. Bu birlikteliği turizm ve kültür yoluyla daha da güçlendirmeye kararlıyız,” dedi.

-“Azerbaycan’da KKTC tanıtımı İçin kapsamlı festival düzenlenecek”

Bakan Ataoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev ile yaptığı görüşme çerçevesinde Azerbaycan ile yapılan iş birliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına yönelik önemli bir festival düzenleneceğini açıkladı.

Ataoğlu, “Bu festivalde kültürel etkinlikler, sanatsal sunumlar ve turizm değerlerimizi Azerbaycan halkıyla paylaşacağız. Amacımız, KKTC’nin tarihî, doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve iki kardeş halk arasındaki bağları güçlendirmektir” dedi.

“Türkiye ve Azerbaycan ile olan güçlü ilişkilerimizi kültür ve turizm alanında da geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Ataoğlu, festivalin KKTC turizmine önemli katkılar sağlayacağına inancını belirtti.

-“Ada Kıbrıs markasıyla turizmde yeni bir dönem başlattık”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşme çerçevesinde KKTC turizminin Türkiye pazarında daha güçlü bir yer edinmesi amacıyla hayata geçirilen “Ada Kıbrıs” markasına da değindi.

Ataoğlu, “Türkiye ile yürüttüğümüz tanıtım ve pazarlama projeleri kapsamında Ada Kıbrıs markasını öne çıkardık. AJet iş birliğiyle Anadolu’dan Kuzey Kıbrıs’a uygun fiyatlı kültür turlarını başlattık. Bu proje, hem turizmde erişilebilirliği artıracak hem de yerel kalkınmaya katkı sağlayacaktır,” şeklinde konuştu.

-“Türk Dünyası KKTC’yi yalnız bırakmamalı”

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile yaptığı görüşmeler neticesinde, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı da hatırlatan Bakan Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzun yıllardır haksız ambargolara ve izolasyonlara maruz kalıyor. Özellikle direkt uçuş yasağı, halkımızın kültür, sanat, spor ve turizm alanlarındaki gelişimini engelliyor. Bu ambargolar sadece KKTC’yi değil, bölgenin genel barış ve refahını da olumsuz etkiliyor,” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin zengin tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz mutfağıyla önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bakan Ataoğlu, “Bugün turizmde çok daha ileri bir noktada olabilirdik. Ancak siyasi kısıtlamalar, potansiyelimizi kullanmamıza engel oluyor,” dedi.

Bakan Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerine çağrıda bulunarak, “KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Kıbrıs Türk halkının yalnızlığa terk edilmemesi gerekir. Bu yalnızlık sadece bize değil, Türk Dünyası’nın birlik ve onuruna da zarar vermektedir,” dedi.

“Gelin, çevreye, kültüre ve kardeşliğe hep birlikte yatırım yapalım. Bu yatırımlar, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek adımlardır” diyen Ataoğlu, KKTC’nin Türk Dünyası ile daha güçlü bir bağ kurması için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.