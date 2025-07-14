Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, New York’ta yapılacak 5+1 formatındaki toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı bitiminde Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu açıklama yapmazken, Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel açıklama yaptı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine daha önceden Cenevre’de konuşulan altı maddenin üçünde anlaştıklarını ve çalışmaların başladığını, üç maddede ise henüz bir netice alamadıklarını aktardığını belirtti.

Öncelikli konularının KKTC’de iş yapan insanlara yönelik tutuklamalar ve tur operatörlerine uygulanan baskılar olduğunu belirten Üstel, toplantıda Cumhurbaşkanı’ndan bu konuları gündeme getirmesini istediklerini söyledi.