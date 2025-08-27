A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda önemli bir galibiyete daha imza attı. Filenin Sultanları, grup liderliği için çıktığı Kanada karşılaşmasını kazanarak adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki son maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, sahadan galip ayrılarak grubunu lider tamamladı.

Bu sonuçla A Milli Takım, şampiyonada yoluna moralli ve güçlü bir şekilde devam ediyor.