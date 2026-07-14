Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un, “Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Asgari ücret, tam zamanlı çalışan bir kişinin yasal olarak alabileceği en düşük ücrettir.” açıklamasını eleştirerek, bu yaklaşımın Asgari Ücretler Yasası’yla çeliştiğini ileri sürdü.

Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, yasada asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin “yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimlerini” karşılayacak miktarda belirlenmesi gerektiğinin ifade edildiğini söyledi.

İşverenler Sendikası’nın yasayla tutarsız bir asgari ücret tanımında ısrar ettiğini öne süren Rahvancıoğlu, yasada geçim için gerekli beslenme, barınma, giyim, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi unsurların açıkça sıralandığını söyledi.

Yasada “açlık sınırı” ifadesinin yer almadığının doğru olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, bunun nedeninin asgari ücretin açlık sınırına göre değil, yasada belirtilen ve insanca yaşamayı esas alan daha kapsamlı kriterler doğrultusunda belirlenmesi olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu, sendikanın asgari ücretin dört kişilik değil, 2,93 kişilik bir ailenin açlık sınırına göre belirlenmesini istediğini iddia ederek, kendilerinin ise açlık sınırı yerine yasada öngörülen insanca yaşam koşullarının esas alınması gerektiğini savunduklarını kaydetti.

Rahvancıoğlu, insanca yaşam kriterinin yasanın yalnızca 2’nci maddesindeki tefsir bölümünde değil, 4’üncü maddesinde de yer aldığına işaret ederek, asgari ücret belirlenirken geçim indeksi, işçi ve ailesinin insanca yaşam gereksinimleri, hayat pahalılığı ve çalışanların ulusal gelirden sosyal adalete uygun pay almasının dikkate alınması gereken esaslar arasında sıralandığını söyledi.

İşverenler Sendikası’nın açıklamasında “net ve emredici bir hüküm” arandığını belirten Rahvancıoğlu, sendikanın kullandığı “bir kişinin alabileceği en düşük ücret” tanımının yasanın hangi maddesinde yer aldığının açıklanmasını istedi.

Rahvancıoğlu, asgari ücret gibi toplumun tümünü ilgilendiren bir konuda değerlendirmelerin kişisel menfaatler, ekonomik çıkarlar veya belirli bir kesimin zenginleşme isteği üzerinden değil, yürürlükteki yasa hükümleri ve hukuki gerçekler çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.