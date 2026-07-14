Milli Mücadele Vakfı ( MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs konusunda yanlı tutum sergilediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşülmemesi gerektiğini söyledi.

Gülbahar yazılı açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in adaya gelip KKTC'ye geçmediğini anımsatarak, komisyon yetkililerini "Rum yanlısı tutum sergilemekle" suçladı.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'la ilgili özel temsilcisi olarak atanmasını değerlendirdi.

Gülbahar, Avrupa Komisyonu'nun bugüne kadar Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu Rum yanlısı tutumu değişmediği sürece, Cumhurbaşkanı dahil tüm ilgililerin Avrupa Komisyonu’nun bu atamasını fiilen meşrulaştıracak veya olumlu karşılandığı izlenimini yaratacak şekilde Fitto ile görüşmesinin doğru olmayacağını belirtti.

Gülbahar, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Türklere yönelik izolasyonların kaldırılması, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla bütünleşmesine yönelik taahhütlerini yerine getirmediğini, diğer taraftan da Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ödüllendirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği çözüm sürecine katkı sağlamak istiyorsa öncelikle tarafsızlığını kanıtlaması gerektiğini kaydeden Gülbahar, "Haksız uygulamaları sona erdirmeli ve yıllardır yerine getirmediği taahhütlerini eksiksiz olarak hayata geçirmelidir" dedi.

Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklarından vazgeçmeyeceklerini de kaydetti.