Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi Gençlik Kotası Parti Meclisi Adayı Mustafa Küçük Fırat, siyaseti sadece bir kariyer olarak görmediğini, bunun yanında, kendisi için siyasetin, topluma hizmet etmenin en etkili ve en kutsal yollarından biri olduğunu belirtti.

Uluslararası ilişkiler, hukuk ve diplomasi alanlarında edindiği bilgi ve birikimiyle bu yola çıkan Fırat, gençlerin siyasetin çeşitli alanlarında aktif olmalarını sağlamanın, toplumsal gelişim ve demokrasi için kritik bir faktör olduğunu kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi Gençlik Kotası Parti Meclisi Adayı Mustafa Küçük Fırat, sorularımızı yanıtladı.

Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız kısaca, bugüne kadar neler yaptınız?

Mustafa Küçük Fırat : Ben Mustafa Küçük Fırat. 15 Eylül 1995 senesinde Lefkoşada dünyaya geldim. İlk öğrenimimi Güzelyurt Barış ve Özgürlük ilkokullarında orta ve lise eğitimimi ise Levent Collegede tamamladım. Siyasete ve ülke yönetimine olan ilgim çocukluğumdan ve gençlğimden beri seçimlerime ve hayata bakış açıma etki etti. Bundan mütevellit, lisansımı Doğu Akdeniz üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında 3.50 ortalamayla üç buçuk senede büyük bir özveriyle tamamladım.

Ardından bölgemize ve Orta Doğuya olan ilgim üzerine yüksek lisansımı İsveç’in Lund Üniversitesinde Ortadoğu Politikası üzerine “1970-2000 Yılları Arasında Fırat Havzasında Türkiye'nin Suriye Karşısındaki Tutumu” başlıklı tezimle 2020 senesinde tamamladım. Bu süre zarfı içerisinde, bünyesinde bulunduğum Lund Üniversitesinden burs kazanıp Lübnan’ın başkentinde bulunan Beyrut Amerikan üniversitesinde Hidrokarbon Politikaları ve Filistin Meselesi üzerine dersler aldım.

Bunun Akabinde, Doktora eğitimimi Doğu Akdeniz Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaysal Bilgiler bölümünde devam etmekteyim. Doktora tezimde, biz Kıbrıslı Türkleri yakından ilgilendiren Hidrokarbon meselesi ve bunun Kıbrıs konusunda çözüme olası katkıları alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Buna ek olarak uluslararası hukuk, deniz hukuku, uluslararası ilişkiler teorileri Çatışmaların çözümü ve diplomasi alanlarında uzmanlığım bulunmaktadır. Alanımın bir gereksinimi olarak zaman içerisinde beş dil öğrendim İngilizce, Almanca Arapça, Farsça ve Rusça bunların üçünü akıcı bir şekilde konuşmaktayım.

Siyasete girerken sizi en çok motive eden şey neydi?

MKF: Siyasete girerken beni en çok motive eden şey, ülkemin geleceği için hissettiğim derin sorumluluk duygusu ve bu yolda fark yaratma isteğim oldu. Çocukluğumdan itibaren ülkemin sorunlarını yakından takip etmek ve çözüm üretme arzusuyla büyüdüm. Buna ek olarak, beni cesaretlendiren bir diğer etken ise, sadece bugünün sorunlarına çözüm bulmak değil, aynı zamanda gelecek nesiller için kalıcı bir miras bırakma isteğiydi. Ülkemin zengin kültürel mirası ve stratejik konumu, küresel arenada daha güçlü bir şekilde var olmayı hak ediyor. Bu vizyon, genç yaşlardan itibaren zihnimde yer etti ve beni bu yola yönlendirdi.

Siyaseti sadece bir kariyer olarak görmüyorum, bunun yanında, benim için siyaset, topluma hizmet etmenin en etkili ve en kutsal yollarından biridir. İnsanların hayatını iyileştirmek, adaleti sağlamak ve Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmak, bu yoldaki en büyük motivasyon kaynağım. Benim için siyasette yer almak, kişisel hedeflerimden öte, toplumum için kalıcı ve anlamlı değişimler yaratma fırsatıdır.

Uluslararası ilişkiler, hukuk ve diplomasi alanlarında kazandığım bilgi birikimiyle, ülkemizin haklarını uluslararası arenada en iyi şekilde savunabileceğime inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahını artırmak, küresel meselelerde daha güçlü bir duruş sergilemek ve ülkemizi hak ettiği yere taşımak için buradayım. Beni siyasete adım atmaya iten en büyük motivasyon, bu yolda elimden gelenin en iyisini yapmak ve halkımız için kalıcı bir fark yaratmak isteğimdir.

Siyasete adım atarken, sadece geçmişin mirasını taşımayı değil, aynı zamanda geleceğin temellerini atmayı da kendime görev bildim. Ülkemi daha parlak, daha adil ve daha kapsayıcı bir geleceğe taşımak için buradayım ve bu yolda gençlerin gücüne inanarak ilerliyorum.

Seçilmeniz halinde UBP Gençlik Kolları bünyesinde genel olarak ülke gençliği için ne gibi projeleriniz olacak?

MKF: Seçilmem halinde, Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları bünyesinde ülke gençliği için yürütmeyi planladığım çalışmalarda, gençlerin enerjisini ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek temel önceliğim olacak. Bu süreçte, gençlerin toplumda daha aktif ve etkin bir rol almasını sağlamak, onların sesini duyurmak ve ülkemizin geleceğini şekillendirmede katkı sunmalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli adımlar atmayı planlıyorum.

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin, siyasi ve toplumsal karar alma süreçlerine daha fazla dahil olmaları için platformlar oluşturmak istiyorum. Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve politikaların belirlenmesinde aktif rol alabilecekleri yapılar kurarak, gençlerin ülke yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak hedeflerim arasında.

Kıbrıs meselesine istinaden, Kıbrıs meselesi, sadece adanın geleceğini değil, aynı zamanda bölgede barış, güvenlik ve iş birliği için de büyük önem taşıyan bir konudur. Bu mesele, Kıbrıslı Türkler olarak bizlerin kimliğini, haklarını ve uluslararası toplumdaki yerimizi doğrudan etkileyen bir sorundur. Seçilmem halinde, Kıbrıs meselesi üzerinde özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi ve bu konuda aktif rol almalarının sağlanması için bir dizi proje ve girişimde bulunmayı planlıyorum.

Sizce UBP’nin gençlere bakış açısı nasıl?

MKF: Ulusal Birlik Partisi (UBP), gençlere her zaman büyük önem veren, onların potansiyelini ve enerjisini ülkenin geleceği için vazgeçilmez bir kaynak olarak gören bir parti olmuştur. UBP'nin gençlere bakış açısı, gençlerin ülkemizin gelişiminde ve geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadığı yönündedir. Parti, gençlerin fikirlerini ve ihtiyaçlarını anlamanın, onların sesini duyurmanın ve bu doğrultuda politika üretmenin, sadece gençlerin değil, tüm toplumun yararına olduğuna inanır.

UBP, gençlerin siyasete katılımını teşvik etmeyi ve onların karar alma süreçlerinde daha etkin rol almalarını sağlamayı hedefleyen bir yaklaşım benimsemektedir. Partimiz, gençlerin yalnızca siyaset sahnesinde yer almalarını değil, aynı zamanda liderlik pozisyonlarında yer alarak geleceği inşa etmelerini destekler. Bu nedenle, gençlerin parti içinde çeşitli kademelerde aktif görevler almasına önem verilir.

Gençlerin siyasete aktif katılımları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Gençler siyasetin neresinde olmalı?

MKF: Tam göbeğinde ve en merkezinde olmalıdırlar. Gençlerin siyasete aktif katılımı, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük önem taşır. Gençler, dinamik düşünce yapılarına, yenilikçi bakış açılarına ve teknolojiyi etkin kullanma yeteneklerine sahip olduklarından, siyasette önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle, gençlerin siyasetin çeşitli alanlarında aktif olmalarını sağlamak, toplumsal gelişim ve demokrasi için kritik bir faktördür.

Bir konu nezdinde çeşitli politikalar geliştirilirken ve toplumsal sorunlara çözümler aranırken gençlerin görüş ve önerilerinin dikkate alınması, politikaların daha kapsayıcı ve etkili olmasını sağlar. Bu bağlamda, gençlerin yerel ve ulusal düzeyde çeşitli komitelerde, danışma kurullarında ve politik platformlarda görev almalarını teşvik etmek önemlidir.

Genel anlamda, toplumun genel gelişimi ve demokratik süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Gençler, sadece geleceğin liderleri değil, aynı zamanda bugünün toplumsal değişim yaratan bireyleridir. Bu nedenle, gençlerin siyasetin çeşitli alanlarında yer almalarını teşvik etmek ve desteklemek, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük faydalar sağlayacaktır. UBP’de bu imkanlar mevcuttur ve gençlerin siyasette aktif rol almaları mütemadiyen teşvik edilmektedir.