Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak atadığı özel temsilcisi Raffaele Fitto’nun bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından Başkanlık Sarayında kabul edildiği haber verildi.

“Kathimerini” gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Fitto açıklamasında Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili yürüttüğü sürece önemli bir rol üstlenerek katılmak istediği konusunda net bir mesaj gönderdiğini dile getirdi.

Haberde, Fitto’nun önümüzdeki aylarda önemli sonuçlar elde edilmesine ilişkin bir fırsat olacağına inandığı da kaydedildi.

Habere göre Fitto, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB’nin Kıbrıs sorunu özel temsilcisi olarak üstlendiği yeni rolün kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Fitto, bu atamayla birlikte, AB’nin önemli bir rol üstlenerek BM sürecinde çalışmayı ve buna katılmayı arzu ettiği konusunda net bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Fitto sürece olumlu bir şekilde katkıda bulunmanın, kendileri açısından önemine vurgu yaptı.

Tarafların tezlerini dinlemenin önemli olduğunu ve önümüzdeki aylarda yeniden Kıbrıs’a geleceğini de dile getiren Fitto, önemli sonuçlar elde edilmesine dair fırsat olacağına inanç belirtti.