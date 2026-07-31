Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşecek olan AB Kıbrıs Sorunu Özel Temsilcisi Rafaele Fitto’ya “öneriler sunacaklarını” açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün yaptığı açıklamalarda AB Kıbrıs Sorunu Özel Temsilcisi Rafaele Fitto’nun bugün gerçekleştireceği görüşmelere değindiğini yazdılar.

Habere göre Kombos, Fitto’nun adaya ziyaretinin, "BM ve AB’nin harekete geçmesinin sağlanması şeklinde izledikleri stratejinin bir sonucu olduğu" iddiasında bulunurken Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye’ye baskı unsuru olarak kullanılmasını istediklerini vurguladı.

Kombos, bu çerçevede Fitto’ya bazı öneriler sunacaklarını da belirtti.

- AB Komisyonu Sözcüsü: “Aktif göreve hazırız”

Gazete haberinin devamında ise AB Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Sözcüsü Maciej Berestecki’nin, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Komisyon Sözcüsü Berestecki yaptığı açıklamada, bununla ilgili her türlü görüşmede yer almaya da hazır olduklarını dile getirirken AB Komisyonu’nun Kıbrıs Sorunu Temsilcisi olarak atanan Fitto’nun ise BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le tam bir işbirliği içerisinde çalışarak BM çerçevesindeki çözüm çabalarına katkı koymaya çalışacağını ifade etti.

Berestecki, AB’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine bağlılığını sürdürdüğünü, bunu da birçok kez dile getirdiklerini de sözlerine ekledi.