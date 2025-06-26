İzmir'in Aliağa ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Foça yönünde ilerlemeye devam ediyor. Çok sayıda ev tahliye edildi. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesinde, Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 20 dakika içinde ilk müdahalesini yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için sekiz uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli görev aldı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Ilıpınar Mahallesi'ndeki 175 ev boşaltılırken, 550 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiği belirtiliyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Saat 12.49 itibarıyla hava araçlarımız yangına müdahale etmeye başladı. Ancak havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmüş olması ve hem hızlı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan hem karadan yangına müdahale ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil."

Elban, yangına 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 personelle müdahale edildiğini aktardı.

Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi." dedi.

- "İlk izlenimimiz, elektrik hattından çıktığı yönünde"

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını kullanarak arkadaşlarımız iyice yangını baskılamış durumdalar. Şu an en azından yangının büyümesini baskılıyorlar. İnşallah sabaha kadar bu işi belli bir noktaya getirmiş oluruz diye düşünüyorum. İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz."

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte 4-5 günün çok sıcak geçeceğini ve sert rüzgarlarla nem oranının da düşmesinin beklendiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla ortam yangın çıkışı için her türlü fırsatı veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan sigara izmaritlerini doğaya atmamalarını, ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Hepimiz seferber olduk, herkesin hayatı etkileniyor. Onun için herkesten çok azami dikkat ve özen bekliyoruz." ifadelerini kullandı.