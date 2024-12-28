Ülke fotoğrafçılarından Mehmet Gökyiğit, FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından Excellence FIAP Diamond 3 (EFIAP/d3) ünvanı ile ödüllendirildi.

Yapılan açıklamada, Gökyiğit’in bu ünvana layık görülen ilk Kıbrıslı Türk olarak dünyada bu ünvana sahip sınırlı sayıdaki fotoğrafçılar arasına girmeyi başardığı ve EFIAP/d3 başvurusu için “10 ayrı ülkede en az 50 farklı eserle kazanılacak 200 Uluslararası Ödül” kriteri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gökyiğit’in ayrıca, 2024 yılında GNG-India Fotoğraf Kulübü tarafından ulusal ve uluslararası alanda fotoğraf sanatını desteklemek adına yaptığı çalışmalardan dolayı, kulübün en üst ünvanı olan “Platinum GNG” ile ödüllendirildiği belirtildi.